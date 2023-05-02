Bloomberg: Россия в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов

В мае Россия может возобновить покупку иностранной валюты для своих резервов, так как доходы от экспорта энергоресурсов стабилизируют финансы страны. Об этом сообщило во вторник, 2 мая, агентство Bloomberg.

В материале указано, что рост доходов приблизился к целевому уровню. Первоначальные объемы покупок иностранной валюты в мае могут составить эквивалент около $200 млн в юанях в месяц.

Отмечается, что валюта КНР — это основной актив, который Россия может использовать в проведении транзакций для своего фонда благосостояния.

«Рынку будет важно, что государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить их», — уточнило агенство.

По словам автора статьи, это может положительно отразиться на рубле.

Экономист Александр Исаков в беседе с Bloomberg добавил, решение по закупке иностранной валюты покажет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций.

В феврале ЦБ опубликовал обзор рисков финансовых рынков, в котором говорилось, что совокупный месячный объем торгов на российском валютном рынке в январе составил 5,4 трлн рублей и «был минимальным за последние годы». При этом среднедневные объемы торгов без учета праздничных дней снизились с 405,6 млрд в декабре до 307,2 млрд рублей в январе.

С января Центробанк после почти годового перерыва принял решение возобновить проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Такие операции в отличие от ранее существовавшей практики стали проводиться с китайскими юанями, а не с западными валютами.