В московских парках открыто более 350 площадок для занятий спортом

В Москве к летнему сезону подготовили более 350 спортивных площадок, расположенных в городских парках, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Все чаще москвичи выбирают для тренировок районные парки. Они прекрасно оборудованы и дают возможность выполнять упражнения, играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, заниматься йогой, кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах», — отметила вице-мэр.

По ее словам, сегодня в 40 парках можно заниматься воркаутом. Классические тренажеры установлены, например, в парке у прудов «Радуга» и в усадьбе Воронцово. Под командные виды спорта (волейбол, баскетбол и футбол) приспособлены больше 130 площадок. Также в 15 парках расположены корты для большого тенниса. Столы для пинг-понга стоят на 25 площадках, в частности, в парках «Северное Тушино», Лианозовский, Перовский и у Джамгаровского пруда.

Кроме того, на территории 15 парков оборудованы площадки для катания на скейтборде.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.