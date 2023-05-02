СМИ сообщили о перекрытии Куликова поля в Одессе в годовщину трагедии

В годовщину трагедии в Одессе, где 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов погибли 48 человек, перекрыли Куликово поле, вход на данный момент осуществляется по документам. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило украинское издание «Думская».

«Куликово поле перекрыто, туда пропускают по документам», — пишет издание.

Сообщается, что с утра на Куликовом поле дежурят силовики. В городе образовались огромные пробки, недалеко от места трагедии правоохранители проверяют машины. Люди вместе с тем возлагают цветы у сгоревшего здания.

Ранее, 27 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала трагедию в одесском Доме профсоюзов повторением преступлений бандеровцев в Хатыни в 1943 году во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Дипломат подчеркнула, что до сих пор не было проведено никаких расследований по этому делу.

22 марта 1943 года нацисты и их пособники из числа украинских националистов подожгли белорусскую деревню Хатынь. В огне тогда погибли 149 человек, из них 75 детей.

Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года на фоне смены власти на Украине. Тогда активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В результате потасовок между ними и сторонниками евромайдана палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись антимайдановцы, подожгли. По тем, кто пытался выбраться, националисты стреляли. Полиция на помощь активистам не пришла. В тот день погибли 48 человек.