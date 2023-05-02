В Калуге в апреле поженились более 180 пар
В Калуге в течение апреля официально зарегистрировали свои отношения 186 пар. Такие цифры приводит городское управление ЗАГС.
Впервые связали себя узами брака 109 женщин и 106 мужчин. Свадьбу во второй и более раз сыграли 77 невест и 80 женихов, пишет газета «Весть».
Возраст большинства женихов — от 25 до 30 лет. Невесты оказались немного моложе: их возраст — от 18 до 24 лет.
В феврале сообщалось, что в Калужской области в первые пять лет распадается около 40% браков.