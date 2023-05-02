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В Москве зафиксированы единичные очаги кори

Депздрав: в Москве фиксируются единичные очаги кори, ситуация не критическая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве зафиксированы единичные очаги кори. Ситуация не является критической и находится под контролем, сообщили во вторник, 2 мая, в столичном департаменте здравоохранения.

«Практически все заболевающие — это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания. Благодаря единому цифровому контуру и большим данным в случае выявления заболевшего мы оперативно определяем контактных лиц. Например, мы можем быстро очертить весь круг людей, с кем мог контактировать заболевший», — говорится в сообщении на сайте депздрава.

В ведомстве отметили, что ранее основной причиной распространения кори было отсутствие иммунитета к болезни среди мигрантов.

Там же напомнили, что в столице можно бесплатно пройти вакцинацию от кори. Прививку могут сделать дети и взрослые от 18 до 35 лет, если ранее они не болели и не делали прививки. Кроме того, прививают граждан от 36 до 55 лет, кому это положено по профессии — сотрудников общепита, социальной сферы и сферы услуг, а также мигрантов, прибывших с территорий с неблагополучной эпидобстановкой.

Как указали в депздраве, в столичных поликлиниках имеется достаточное количество вакцин от кори. Они полностью безопасны и помогают сформировать длительный иммунитет.

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Ранее, 28 апреля, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в настоящее время наблюдаются пробелы в защите популяции от кори, а следовательно, и в коллективном иммунитете. Врач пояснил, что, если человек получил две необходимые инъекции в детстве, повторять процедуру во взрослом возрасте не нужно. Тем, кто был привит однократно, может потребоваться ревакцинация.

Иммунолог предупредил, что пациенты, переболевшие корью, рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями в долгосрочной перспективе. Так, спустя шесть-семь лет могут появляться признаки подострого склерозирующего панэнцефалита — тяжелого заболевания центральной нервной системы.

До этого в апреле в Роспотребнадзоре перечислили некоторые симптомы заражения корью. Среди них — отек век и одутловатость лица, которые могут появиться на третий-четвертый день, хотя сыпи еще может не быть. Воспаление, как правило, возникает чуть позже и продолжается в течение трех-четырех дней.

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России 20 апреля сообщили, что разработали новую тест-систему, которая позволяет выявить вирус кори за несколько дней до появления симптомов.

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