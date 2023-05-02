Покусанный собакой мальчик готовится к выписке в Находке

В минздраве Приморского края рассказали о состоянии пятилетнего мальчика, на которого набросилась собака. Он чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке.

В ведомстве Vostokmedia рассказали, что ребенок поступил с травмами лица в отделение травматологии Находкинской больницы. Они не представляют угрозы для жизни ребенка. Состояние малыша стабильное, к концу недели его могут выписать домой.

Тем временем после нападения собаки на ребенка прокуратура начала доследственную проверку. Пса поместили в пункт временного содержания безнадзорных животных, его хозяев ищут, пишет ИА PrimaMedia.

Инцидент произошел 28 апреля. Стаффордширский терьер напал на ребенка возле дома на улице Нахимова. Собака гуляла без намордника, хозяина поблизости не было. Следователи устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что в Оренбурге собака набросилась на ребенка. Мальчик госпитализирован в Центр детской хирургии.