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В России отходы удобрений направят на стройку и создание автодорог

РЭО: отходы удобрений в России направят на стройку и создание автодорог
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский экологический оператор (РЭО) и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) подписали соглашение о развитии экономики замкнутого цикла и содействии применению в экономике России фосфогипса — вторичного продукта, образуемого в ходе производства минеральных удобрений, и продуктов, получаемых при его утилизации. Предполагается, что фосфогипс будет применяться в сфере строительства, сельском хозяйстве, ЖКХ и других отраслях, сообщил «Известиям» РЭО 2 апреля.

«В России фосфогипс применяется в качестве удобрения, из него производят стройматериалы, а также инновационный дорожно-строительный материал для создания дорожного полотна, устойчивого к сложным климатическим условиям. За 2021 год в стране образовалось более 12 млн т фосфогипса, из которых 3,2 млн т были утилизированы», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Сейчас на переработку идет лишь 7% отходов»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова — о том, почему 93% мусора оказывается на свалках, о самых «грязных» регионах, лжеутилизаторах и «зверином» омбудсмене

Ранее, 14 февраля, глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала «Известиям», что только 7% отходов в России уходит на переработку, остальное отправляется на полигоны. По ее словам, главная проблема отрасли — медленное внедрение современных технологий: на большинстве предприятий отходы сортируют руками, в результате процент отбора полезного мусора невелик. Ведомство намерено к 2030 году добиться стопроцентной сортировки отходов и вдвое снизить объем их захоронения.

19 января сообщалось, что в РФ предложено законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию. С такой инициативой в Минстрой решил обратиться РЭО.

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