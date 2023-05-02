Госдеп США отреагировал на удары беспилотников по объектам в Крыму и Брянской области

В Государственном департаменте США 1 мая прокомментировали сообщения об ударах украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам в Крыму и Брянской области.

Как отметил на брифинге представитель Госдепа Ведант Патель, отвечая на вопрос, не считает ли администрация США, что такого рода атаки могут привести к очередному витку эскалации конфликта, Вашингтон в любом случае будут продолжать поддержку Киева.

«В рамках этого вопроса я позволю нашим украинским партнерам самим рассказать о своих конкретных операциях, которые они решают предпринять. <…> Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать наших украинских партнеров», — сказал Патель, чьи слова приводятся на сайте Госдепа.

Ранее в тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинский БПЛА при попытке подлета к Севастопольской бухте. Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские силы ПВО сбили БПЛА на западе региона. Он сообщил, что в результате происшествия жертв и разрушений нет.

До этого, 29 апреля, рано утром в Севастополе загорелась нефтебаза после украинской атаки в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей Бухте. Возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Днем пожар ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м.

30 апреля украинские боевики дважды нанесли удар по поселку Суземка в Брянской области. В результате этой атаки погибли четыре человека.

ВСУ предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.