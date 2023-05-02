В Пермском крае двое детей погибли при пожаре

Четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в городе Верещагино Пермского края.

Как выяснили «Известия» 2 мая, еще два человека пострадали в результате возгорания.

Согласно предварительным данным, площадь, охваченная огнем, составила 160 кв. м.

Отмечается, что пожар начался вечером 1 мая. Огнеборцам удалось потушить его ночью 2 мая.

Ранее, 14 апреля, стало известно, что два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Савеловском районе Москвы. Загорелись мебель и холодильник в одной из квартир на девятом этаже.