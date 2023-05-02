Банк ДОМ.РФ назвал размер портфеля проектного финансирования строительства жилья

Портфель проектного финансирования жилищного строительства Банка ДОМ.РФ превысил 4 трлн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе финансовой организации.

В общей сложности в рамках реализуемых банком проектов введено в эксплуатацию 5,1 млн кв. м жилья, строится 24 млн кв. м и в планах строительство еще 27,5 млн кв. м. В топ регионов по объему проектного финансирования входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Приморский и Краснодарский край, а также Тюменская область.

Старший вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина рассказала, что сейчас в портфеле банка — 478 проектов с использованием счетов эскроу, в рамках которых строится жилье для 684 тыс. семей. «Они реализуются на территории 49 регионов, мы планируем еще расширить географию строительства, до конца года этот показатель должен вырасти примерно на четверть. Речь прежде всего идет о городах Центральной России, Сибири и Дальнего Востока», — отметила Авдокушина.

Кроме того, в портфеле банка — шесть проектов комплексного индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в объеме 16,1 млрд рублей. Три их них реализуются в соответствии с нормами долевого строительства. Также на рассмотрении сейчас находятся заявки на финансирование проектов ИЖС общей площадью свыше 350 тыс. кв. м.

В Банке ДОМ.РФ добавили, что в рамках механизма инфраструктурных облигаций финансируются проекты на 12 млн кв. м жилья в четырех регионах. Еще в портфеле — более 20 проектов, которые реализуются на земельных участках, переданных ДОМ.РФ застройщикам по итогам торгов. Их общий градпотенциал составляет 7 млн кв. м жилья.