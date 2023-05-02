Ямочный ремонт стартует на улицах Якутска

В Якутске в недельный срок должен начаться ямочный ремонт поврежденного за зиму дорожного полотна. Такое поручение дал мэр Евгений Григорьев во время общегородской планерки.

К ремонтным работам привлекут несколько бригад. Цель — провести восстановительные работы в сжатые сроки. Для того чтобы сделать это раньше обычного времени, планируется запустить асфальтобетонный завод, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Такую же задачу градоначальник поставил и для устранения дефектов дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этим будут заниматься подрядчики в рамках гарантийных обязательств.

Ранее сообщалось, что в Якутии в 2024 году должны завершить ремонт автомобильной дороги «Яна». Республиканское управление автодорог подписало контракт с ООО «Дортранс» на ремонт 27 км. В 2024-м должны быть приведены в порядок еще 35 км трассы.