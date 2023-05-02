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Рецидивист откусил ухо собутыльнику во время ссоры в Якутии

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В Якутии в Усть-Янском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица».

ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканской прокуратуры рассказали, что подсудимый, который ранее не раз был судим, в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со знакомым откусил ему часть уха.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. С учетом этого суд приговорил его к лишению свободы на срок 2,4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточняет ИА SakhaNews.

Ранее, 28 января, сообщалось, что в польском городе Дембец украинец напал на местную жительницу, откусил ей часть уха и угнал ее автомобиль. Женщина ехала на Citroen и остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину, однако он разбил окно, забрался внутрь машины, откусил у женщины кусок уха, а после выбросил ее из машины и уехал.

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