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На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке

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Фото: Global Look Press/Kalashnikov Media
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На почте во Внуково обнаружили четыре автомата Калашникова. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил Telegram-канал 112.

Отмечается, что оперативные службы выехали на место.

«Специалисты службы безопасности «Почта России» выявили посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием. Почтовое отправление задержали и передали представителям правоохранительных органов, которые прибыли на место», — рассказали в пресс-службе «Почта России».

Если оружие боевое, то отправителю и адресату может грозить уголовная ответственность.

Ранее, 10 апреля, в московском логистическом центре Внуково таможенники обнаружили в посылке человеческий череп. Известно, что отправление было получено из США. При этом в таможенной декларации было указано, что посылка включает пластиковую анатомическую модель.

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