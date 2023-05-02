На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
На почте во Внуково обнаружили четыре автомата Калашникова. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил Telegram-канал 112.
Отмечается, что оперативные службы выехали на место.
«Специалисты службы безопасности «Почта России» выявили посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием. Почтовое отправление задержали и передали представителям правоохранительных органов, которые прибыли на место», — рассказали в пресс-службе «Почта России».
Если оружие боевое, то отправителю и адресату может грозить уголовная ответственность.
Ранее, 10 апреля, в московском логистическом центре Внуково таможенники обнаружили в посылке человеческий череп. Известно, что отправление было получено из США. При этом в таможенной декларации было указано, что посылка включает пластиковую анатомическую модель.