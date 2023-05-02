Объект культурного наследия выставили на торги в Брянске

Объект культурного наследия XIX века, который находится в Советском районе Брянска, выставили на торги. Жильцов дома расселили несколько лет назад и теперь власти решили объявить конкурс по его продаже, сообщает NASHBRYANSK.RU во вторник, 2 мая.

Речь идет о здании № 26 с нижним кирпичным и верхним деревянным этажами на бульваре Гагарина. Вместе со строением площадью 423,6 кв. м продается и участок земли площадью 660 кв. м. Начальная цена продажи — 4,5 млн рублей.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Потенциальный покупатель обязан будет не только сохранить здание, но и восстановить исторический облик дома.