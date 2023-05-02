Пост наблюдения за вечной мерзлотой появится на трассе «Колыма»

На федеральной трассе Р-504 «Колыма» в Магаданской области появится комплексный пост наблюдения за метеорологическими и мерзлотными условиями. Работы по устройству планируется начать осенью.

Пост установят на участке дороги Якутск — Магадан в районе поселка городского типа Стекольный, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Оборудование, установленное на посту, необходимо для мониторинга количества атмосферных осадков, высоты снежного покрова, температуры воздуха, вечномерзлотных грунтов на глубине 20 м, а также для оценки влажности грунта. Проанализировав эти данные, специалисты смогут выявить причины деформации земляного полотна и найти новый подход к проектированию, строительству и содержанию дорог с учетом меняющегося климата.

Комплекс установят в рамках создания единой современной системы наблюдения за состоянием дорог, которые пролегают в зоне вечной мерзлоты. Такие посты уже есть и действуют на федеральных трассах в Читинской области и Якутии.

Ранее сообщалось, что российские ученые займутся изучением последствий таяния вечной мерзлоты в Арктике. Они будут оценивать влияние климатических изменений на переформирование рельефа и ландшафта. Географы ожидают получить новые данные в степной зоне после исследования так называемых четкообразных русел рек, часто встречающихся в Арктике и в степной зоне России.