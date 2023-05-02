В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о погоде на майские праздники
5 мая в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Какой будет погода в праздничные дни? Где ожидаются половодье и пожароопасная ситуация? Возможны ли заморозки в последний месяц весны? На каких российских курортах установится летняя погода?
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.