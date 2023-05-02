Минобороны: ПТРК «Штурм-С» остановил прорыв ВСУ, поразив два танка

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Штурм-С» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) остановил танковый прорыв украинских войск, поразив два танка противника, рассказал во вторник, 2 мая, командир взвода самоходных ПТРК с позывным Старый.

Военнослужащий отметил, что этот образец «стреляет от 5 тыс. до 6 тыс. м в зависимости от того, какие у них установлены ракеты».

«Танки [ВСУ] больше уже в бой вступить не смогли. Мы поразили цели с первого выстрела», — сказал командир.

«Штурм-С» — это многоцелевые машины, которые применяются для уничтожения танков, долговременных огневых точек и поражения живой силы в укрытиях и полевых укреплениях, в том числе низколетящие малоскоростные воздушные цели — вертолеты и беспилотники, пояснили в российском Министерстве обороны.

До этого, 1 марта, журналист «Известий» Кирилл Ольков сообщил, как расчеты ПТРК «Штурм-С» Восточного военного округа уничтожили бронетехнику и укрепрайоны ВСУ. Во время осуществления боевых задач солдаты оказали поддержку в наступлении мотострелкам РФ на южнодонецком направлении. Главные цели расчета — танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры ВСУ.

Российское Министерство обороны 26 января сообщило о том, что «Штурм-С» способен уничтожить бронетехнику, опорные пункты и артиллерийские позиции Украины. Кроме того, в качестве главной базы для «Штурма-С» используется многоцелевой легкий бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ.

РФ 24 февраля минувшего года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ.

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