Forbes рассказал об устойчивости экономики России

В экономической сфере Украина находится в очевидном упадке, Европа также ощущает самые серьезные последствия украинского кризиса, однако Россия в этом плане оказалась устойчивой. Об этом сообщил 28 апреля обозреватель Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes.

«Российская экономика, на удивление, устойчива во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции», — написал он в журнале.

В своем материале Рапоза со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) указал, что рост ВВП России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где показатель составит 0,3%.

Спад экономики Украины в 2022 году, по его словам, был равен 29,1%. В этом году ВВП снизится еще на 3%, отметила «Газета.Ru».

28 апреля заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина рассказала «Известиям», что слаженная работа правительства РФ повлияла на устойчивость российской экономики к санкциям Запада. По ее словам, власти использовали широкий спектр инструментов государственного регулирования для поддержания устойчивости этой сферы страны.

26 апреля председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что российская экономика находится на пути уверенного восстановления. По его словам, международные организации прогнозируют более позитивную динамику в ближайшие два года.

11 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что правительство улучшило прогноз социально-экономического развития России на фоне позитивной статистики. Он указал, что экономика России продолжает активное развитие в рамках новой модели роста и, подводя итоги апреля, ВВП существенно прибавит в реальном выражении.

Ранее в тот день МВФ улучшил прогноз по росту экономики России в 2023 году до 0,7%. Прогноз роста на этот год пересмотрен в большую сторону на 0,4% и снижен на 0,8% в 2024 году по сравнению с январской оценкой.