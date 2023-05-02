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Минобороны сообщило о прибытии эвакуированных россиян из Судана в Москву

Минобороны: более 200 граждан РФ и СНГ, эвакуированных из Судана, прибыли в Москву
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Фото: Министерство обороны РФ
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Более 200 граждан РФ, СНГ и дружественных стран, которые были эвакуированы из Республики Судан самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России, прибыли в Москву. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что из Республики Судан были эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане РФ, стран СНГ, а также ряда дружественных иностранных государств, которые обратились за содействием в их возвращении на родину.

«Более 200 человек, эвакуированных из Республики Судан, прибыли в Москву. <...> В эвакуации <...> были задействованы воздушные суда военно-транспортной авиации ВКС РФ», — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Минобороны.

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Ранее в этот день военное министерство сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек. Доставка людей и грузов была осуществлена четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Накануне источник «РИА Новости» рассказал, что российское посольство в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана. Тогда были эвакуированы не только россияне, но также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Ранее, 22 апреля, посол РФ в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в столице Судана россияне эвакуированы в российское посольство. Список желающих эвакуироваться рос за счет граждан СНГ и некоторых других стран.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

По данным профсоюза врачей Судана, с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц, ранения получили 1928 гражданских лиц.

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