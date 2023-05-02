Двух жителей Удмуртии осудили за торговлю контрафактными сигаретами

В Удмуртии вступил в силу приговор в отношении двух местных жителей, которых обвинили в продаже контрафактных сигарет. У мужчин изъяли товар более чем на 3 млн рублей.

Обыски проводили сотрудники ФСБ и МВД. Из незаконного оборота изъяли порядка 33 тыс. пачек сигарет. Обвиняемые приобретали табачные изделия по заведомо заниженным ценам и обеспечивали доставку в помещение склада. Затем местные жители продавали сигареты по собственной цене, пишет Udm-info.ru.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Подсудимые признали свою вину. Их приговорили к лишению свободы на 1,5 года условно.

В конца марта порядка 200 л контрафактного алкоголя изъяли в Волгоградской области. Подозреваемый закупал спиртосодержащую жидкость и продавал постоянным клиентам в Волжском и Волгограде.