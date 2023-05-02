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Канцлер Шольц заявил, что ФРГ проследит за использованием поставляемого Украине оружия

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин собирается проследить за тем, чтобы Украина не применяла поставляемое ей ФРГ оружие для атак российской территории. На это он указал 1 мая на встрече с жителями города Бендорф.

Как передает телеканал NTV, Шольц сообщил, что Украине не разрешено вести огонь по территории России оружием, поставленным Германией.

«Для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем и при помощи которого Украина может себя защитить, не применялось для нападений на российскую территорию», — сказал канцлер.

Говоря об уже оказанной Киеву помощи, он также отметил, что Германия действует «только вместе с друзьями и союзниками». Шольц подчеркнул, что необходимо избегать эскалации конфликта и втягивания в него НАТО.

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Ранее, 28 апреля, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он также отметил, что Берлин передал Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

До этого, 19 апреля, Шольц и премьер-министр Португалии Антониу Коста подтвердили сотрудничество в военной поддержке Украины. Шольц назвал совместную поставку танков Leopard 2 Украине «видимым признаком» хорошего сотрудничества между двумя государствами, в то время как Коста отметил, что его страна готова продолжать военную поддержку Киева вместе с Германией в пределах их возможностей.

При этом Шольц добавил, что не считает необходимым дальнейшую модернизацию поставляемых вооружений.

В Москве в свою очередь неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите населения Донбасса, которую Россия ведет с 24 февраля 2022 года.

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