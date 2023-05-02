Канцлер Шольц заявил, что ФРГ проследит за использованием поставляемого Украине оружия
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин собирается проследить за тем, чтобы Украина не применяла поставляемое ей ФРГ оружие для атак российской территории. На это он указал 1 мая на встрече с жителями города Бендорф.
Как передает телеканал NTV, Шольц сообщил, что Украине не разрешено вести огонь по территории России оружием, поставленным Германией.
«Для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем и при помощи которого Украина может себя защитить, не применялось для нападений на российскую территорию», — сказал канцлер.
Говоря об уже оказанной Киеву помощи, он также отметил, что Германия действует «только вместе с друзьями и союзниками». Шольц подчеркнул, что необходимо избегать эскалации конфликта и втягивания в него НАТО.
Ранее, 28 апреля, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он также отметил, что Берлин передал Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.
До этого, 19 апреля, Шольц и премьер-министр Португалии Антониу Коста подтвердили сотрудничество в военной поддержке Украины. Шольц назвал совместную поставку танков Leopard 2 Украине «видимым признаком» хорошего сотрудничества между двумя государствами, в то время как Коста отметил, что его страна готова продолжать военную поддержку Киева вместе с Германией в пределах их возможностей.
При этом Шольц добавил, что не считает необходимым дальнейшую модернизацию поставляемых вооружений.
В Москве в свою очередь неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите населения Донбасса, которую Россия ведет с 24 февраля 2022 года.