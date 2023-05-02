Прокуратура начала проверку после наезда на ребенка в Хабаровске
В Хабаровске прокуратура проводит проверку по факту наезда автомобиля на 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. В частности, специалисты выяснят, как исполнялось законодательство о безопасности дорожного движения из-за отсутствия дорожной разметки.
ИА AmurMedia со ссылкой на региональное надзорное ведомство пишет, что инцидент произошел 2 мая около 11:30 на зебре на улице Серышева. В результате девочка получила травму.
Другие подробности случившегося пока не приводятся.
Ранее, 2 мая, сообщалось, что на востоке Москвы автомобилист сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.