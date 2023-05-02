Отопительный сезон завершится в Омске 3 мая

В Омске с 3 мая начнут отключать отопление. Об этом сообщает ИА «Город55» со ссылкой на главу города Сергея Шелеста.

По словам мэра, теплоснабжающие организации будут поэтапно останавливать подачу отопления в многоквартирные дома и административные здания. В летний период в регионе запланированы гидравлические испытания и ремонт сетей.

На прошлой неделе отопление начали отключать в Приморском крае. Первым городом, где остановили подачу тепла, стал Большой Камень. Во Владивостоке отопительный сезон завершится 3 мая.