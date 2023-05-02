Более 20 человек покусали клещи за прошедшую неделю в ЕАО
В ЕАО в минувшую неделю, с 24 по 30 апреля, в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 23 человека. Среди пострадавших — девять детей. Об этом сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Всего же с начала эпидемиологического сезона от клещей пострадало 54 человека, в том числе 23 ребенка. Пока санитарные службы не зарегистрировали случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.
Чаще всего за медицинской помощью из-за этих насекомых обращаются жители Облученского, Ленинского районов, а также Биробиджана.
Ранее, 28 апреля, сообщалось, что на территории Красноярского края клещевым энцефалитом заразились два человека, а за неделю от укусов клещей пострадали 44 человека.