Почти 200 человек пострадали от укусов клещей в Волгоградской области

Активность клещей выросла на территории Волгоградской области. С начала сезона от укусов пострадали 192 человека. Случаи крымской геморрагической лихорадки и боррелиоза в регионе пока не выявлены. При этом лаборатория Регионального центра гигиены и эпидемиологии зафиксировала один положительный результат на наличие в клеще возбудителя болезни Лайма. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда». Жителям региона напоминают, что болезнь проявляет себя кожной сыпью, усталостью, головной болью и высокой температурой.

В Роспотребнадзоре отмечают, что активность клещей не превышает средних многолетних значений.

В Красноярском крае выявлено уже два случая клещевого энцефалита. Кроме того, зарегистрирован один случай сибирского клещевого тифа.