Открытие навигации в хабаровском пункте пропуска Покровка перенесли

Открытие летней навигации в пункте пропуска Покровка в Хабаровском крае перенесли. Причина — его неготовность с китайской стороны.

В региональном минтрансе ИА AmurMedia сообщили со ссылкой на канцелярию по управлению пунктами пропуска провинции Хэйлунцзян, что пункт пропуска Жаохэ пока не готов к приемке и отправлению грузовых автомобилей через государственную границу.

С российской стороны подготовка инфраструктуры к началу сезона навигации в смешанном пограничном пункте пропуска завершена. Планировалось, что первые паромы пойдут в КНР и обратно со 2 мая.

Ранее, 24 апреля, сообщалось об открытии сезона дачных перевозок в Хабаровском крае. По просьбам руководителей садоводческих товариществ он начался раньше срока.