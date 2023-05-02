Запрет на посещение лесов ввели в Оренбургской области

Чрезвычайный класс пожарной опасности ожидается на территории Оренбургской области. Со 2 по 9 мая в регионе действует запрет на посещение леса.

Из-за высокого риска возникновения возгораний нельзя гулять по Бузулукскому бору. Исключение сделают для организованных групп туристов, которых будут сопровождать сотрудники парка. Об этом сообщает 56orb.ru. Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируют в Бузулуке, Абдулинском городском округе, Асекеевском, Шарлыкском и Бузулукском районах.

В минувшие выходные пожарным пришлось тушить пожар в селе Березовка, где огонь охватил гараж и хозяйственные постройки. Кроме того, в дачном массиве Бузулука 1 мая начался пожар, который охватил больше 3 га территории, уничтожены больше 10 домов. Горение начало распространяться от железной дороги. Потушить пожар удалось к утру 2 мая.