Карантин ввели в Омской области из-за лейкоза скота

В Большереченском районе Омской области ввели карантин в связи с выявлением лейкоза крупного рогатого скота. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на информацию главного управления ветеринарии региона.

По данным ведомства, заболевание было выявлено сразу в семи фермерских хозяйствах. Очаги расположены в селах Почекуево, Могильно-Посельском, Чебаклы, Курносово, Такмык, а также в деревне Ростовка. Карантин действует с конца апреля.

На территориях запрещено устраивать выставки и ярмарки. Кроме того, нельзя доить больных, инфицированных и здоровых восприимчивых к болезни животных. Фермерские хозяйства закрыты для посещения посторонними.

В Тюменской области карантин по лейкозу крупного скота действовал полтора года в селе Клипиково.