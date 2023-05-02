Поиски рыбака с перевернувшейся лодки продолжились в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в акватории Амура идут поиски рыбака с перевернувшейся лодки. Спасатели МЧС совместно с сотрудниками полиции и волонтерами обследовали около 15 км акватории и 10 км береговой линии, но пока безрезультатно.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС по региону, лодка мужчины 1996 года рождения опрокинулась во время сплава по Амуру в районе деревни Ченки Комсомольского района.

Ранее, 30 апреля, сотрудники спасательной службы помогли другому местному жителю. Он сам дозвонился до спасателей и рассказал, что ночью врезался в косу, сел на мель и не может двигаться дальше. У него разрядился телефон, а сообщить о случившемся спасателям он смог только утром, когда мимо проплывала лодка, и ему дали позвонить.

Агентство отмечает, что навигация для маломерных судов открыта не во всех районах Хабаровского края. Это происходит в разные сроки в зависимости от того, освободилась ли река ото льда. Сейчас официально выходить на акваторию разрешено в Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Нанайском, Амурском районах и районе имени Лазо, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.