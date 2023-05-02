Жару до +28 градусов спрогнозировали в Свердловской области

Синоптики спрогнозировали значительное потепление на территории Свердловской области. Температура воздуха повысится до +28 градусов.

Согласно прогнозам, днем 2 мая потеплеет до +21…+26 градусов. На востоке Свердловской области температура составит +16 градусов. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». Местами вероятны небольшие дожди. Скорость ветра составит до 15 м/с.

3 мая ночью ожидается +8…+12 градусов, на севере и востоке — до +4 градусов. В дневные часы температура повысится до +23…+28 градусов. Осадки прекратятся.

4 мая температура ночью составит +9…+14 градусов, днем — до +27 градусов.

29 апреля в Московской области выпал снег. Регион оказался во власти холодного атмосферного фронта.