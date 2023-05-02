WhatsApp разрешил слушать голосовые сообщения за пределами чата

В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ) для Windows появилась новая функция. Теперь прослушивать голосовые сообщения можно за пределами чатов, передает во вторник, 2 мая, портал WABetaInfo.

Эта функция доступна всем, кто скачал актуальную бета-версию WhatsApp для Windows из Microsoft Store.

«Это очень удобно и полезно, особенно если кто-то слушает очень длинное голосовое сообщение. Теперь у него есть возможность продолжать общение в других чатах во время прослушивания», — отмечают редакторы портала.

Как пишет «Газета.Ru», это нововведение может стать доступно и для обладателей стабильной версии приложения.

Еще об одной новой функции WhatsApp сообщалось 25 апреля. Так, один аккаунт мессенджера станет доступным на пяти разных устройствах. Создатели уведомили, что уже приступили к внедрению обновления, в ближайшие недели оно станет доступно пользователям по всему миру.