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Йеллен: минфин США может исчерпать меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня

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Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, заявила глава ведомства Джанет Йеллен в письме законодателям.

«Оценив последние поступления федеральных налогов, наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, возможно уже к 1 июня», — говорится в письме на сайте ведомства 1 мая.

Это может произойти, если, по ее словам, конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит. Ее оценка основана на имеющихся в настоящее время данных. Из письма следует, что, так как федеральные поступления и расходы изменчивы, настоящая дата, когда казначейство исчерпает чрезвычайные меры, может быть на несколько недель позже.

Йеллен добавила, что на данный момент ведомство приостановило печать ценных ценных бумаг для органов государственной власти, чтобы управлять рисками, связанными с лимитом долга.

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26 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ, разработанный спикером палаты Кевином Маккарти, предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. В случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.

Ранее, 22 апреля, газета Politico сообщила, что некоторые представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена встревожены из-за угрозы дефолта экономики США ввиду отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и Маккарти.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в свою очередь 17 апреля заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. В связи с этим глава ЕЦБ призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

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