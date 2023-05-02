Более 10 пожаров возникло в праздничные дни в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за три выходных дня возникло сразу 14 возгораний. Пожары зафиксировали в Амурском, Верхнебуреинском, Солнечном и Хабаровском районах. В тушении принимали участие 220 сотрудников «Лесоохраны», 22 единицы техники, в том числе пять воздушных судов.

Ко вторнику, 2 мая, удалось потушить почти половину пожаров. Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на и.о. замминистра лесного хозяйства и лесопереработки Романа Ткаченко, возгорания произошли недалеко от населенных пунктов, что говорит о том, что причина их — халатное обращение с огнем местных жителей.

В настоящее время ликвидировали шесть пожаров на общей площадки 2750 га. Остальные пожары должны ликвидировать в ближайшие сутки.

Transsibinfo.com в свою очередь сообщает, что за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 38 возгораний сухой растительности. В зоне риска находятся заросшие и брошенные поля, в том числе и сельскохозяйственного назначения. Так, в крае выявлено 89 участков, заросших травой. Устанавливаются их собственники, затем их привлекут к ответственности. Возбуждено 65 административных дел за нарушение требований безопасности. Сумма штрафов — более 650 тыс. рублей.

В Хабаровском крае действует особый противопожарный режим. На территории 31 лесничества в 11 районах открыт пожароопасный сезон.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зарегистрировали 123 лесных пожара на общей площади 19 тыс. га.