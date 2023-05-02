Больше десяти домов уничтожены при пожаре в дачном массиве в Оренбуржье

В дачном массиве Бузулука (Оренбургская область) ликвидировали крупный пожар, который охватил больше 3 га территории. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Огонь начал распространяться 1 мая от железной дороги. Пожар охватил дачное общество «Перевозник-3». Потребовалась эвакуация 30 человек, пишет «Урал56.Ру». Работы по ликвидации горения осложнялись сильным ветром.

К тушению привлекли 22 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Он подвез 195 т воды и 4,5 т пенообразователя. Кроме того, муниципальную технику и транспорт сторонних организаций задействовали для подвоза воды. К утру 2 мая пожар удалось ликвидировать.

Прокуратура даст оценку причинам происшествия и условиям, способствовавшим возникновению пожара. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

25 апреля крупный пожар произошел в Сосьве Свердловской области. Сначала загорелись опилки, от которых огонь распространился на постройки. Сгорели 114 жилых домов, кафе-бар и магазин, два человека погибли. 660 человек остались без крова. Суд избрал меру пресечения в отношении двух обвиняемых, один из них — начальник местной пилорамы.