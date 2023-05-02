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Марочко сообщил о применении ВСУ артиллерии советского калибра

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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях вновь начали применять орудие советского калибра 152 мм вместо натовского 155 мм, передает 2 мая РЕН ТВ слова военного эксперта, бывшего подполковника Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрея Марочко со ссылкой на данные разведки РФ.

«На купянском, краснолиманском и донецком направлениях отмечается снижение использования западных 155-миллиметровых орудий и увеличение применения советской 152-миллиметровой артиллерии», — цитирует его ТАСС.

При этом Марочко отметил, что на херсонском и запорожском направлениях участилось использование именно артиллерии натовского калибра.

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27 апреля сообщалось о том, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 км. Как отметил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, «все разведки говорят, что не готова Украина».

24 апреля руководитель сил обороны Харькова, бригадный генерал Сергей Мельник указал на нехватку людей и техники ВСУ. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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