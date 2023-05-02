В Выборге нашли в пакетах расчлененное тело мужчины

В Выборге Ленинградской области 1 мая несовершеннолетний прохожий обнаружил части тела мужчины в нескольких пакетах. Он нашел останки около забора стадиона местного филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

«Тело было упаковано в три полиэтиленовых пакета», — сообщил источник «Известий».

Отмечается, что останки были направлены в морг на экспертизу для установления личности погибшего и причин смерти.

Ранее, 17 апреля, в Выборге обнаружили завернутую в пакет человеческую ногу. Останки лежали рядом с гаражами на малой Батарейной горе.