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Венгерский мэр потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек

Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мэр деревни Керепеш в Венгрии Ласло Дьюрича потребовал от украинских беженцев вернуться на родину после преследований местных девушек. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило издание Index.hu.

Мэр венгерской деревни рассказал, что получил сообщения из местного общежития о том, что беженцы из Закарпатья совершили насильственные действия сексуального характера над 16-летней и 22-летней девушками. По его словам, он не намерен терпеть подобные случаи.

Издание также опубликовало видео из соцсетей Дьюрича, на котором он посетил общежитие, где проживают украинцы, и потребовал от них уехать назад на родину.

«Я отказываюсь мириться с их неспособностью подобающе себя вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — заявил мэр деревни.

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В декабре 2022 года в польском Перемышле беженка с Украины накинулась с ножом на сотрудницу отделения банка PKO Bank Polski. Она потребовала отдать деньги, однако ее поймали и передали правоохранительным органам.

В марте этого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство страны ожидает роста нелегальной миграции на фоне продовольственного кризиса из-за конфликта на Украине. По его словам, в 2022 году на южных границах Венгрии было задержано 265 тыс. нелегальных мигрантов. В этом году число попыток незаконного въезда в страну уже исчисляется десятками тысяч.

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