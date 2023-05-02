В США прокомментировали вопрос о вступлении Украины в НАТО

Представитель Госдепа США Ведант Патель 1 мая заявил, что решение о принятии Украины в НАТО должно приниматься коллективно всеми членами альянса.

Так он прокомментировал вопрос о публикации французского издания Le Monde о негативном отношении Вашингтона к членству Украины в Североатлантическом альянсе.

«Очевидно, что это коллективное решение и его должен определить весь альянс», — сказал Патель, чьи слова приводятся на сайте Госдепа.

Патель указал на то, что США придерживаются политики открытых дверей по этому вопросу. При этом он отметил, что в настоящий момент Вашингтон больше сосредоточен на оказании помощи Киеву в решении его проблем.

«Сейчас мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы мы могли поддержать наших украинских партнеров в решении проблем, с которыми они сталкиваются в настоящее время», — отметил представитель Госдепа.

29 апреля газета Le Monde написала о том, что в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе среди западных союзников существуют разногласия по поводу перспективы членства Украины в НАТО. В материале издания указывалось на то, что США наиболее враждебно относятся к возможному присоединению Украины к альянсу. Отмечалось также, что активными сторонниками вступления Украины в НАТО являются Латвия, Эстония, Польша и Литва.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа в тот же день заявил, что Украина не присоединится к НАТО прежде, чем завершится конфликт.

До этого, 27 апреля, политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин заявил «Известиям», что Украина не вступит ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО до тех пор, пока это будет сопровождаться для Запада реальной опасностью. Запад ни на какие реальные уступки киевскому режиму не пойдет, отметил он.

Ранее, 13 апреля, первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова указала на то, что вступление Украины в ЕС и НАТО является вопросом времени. Киев планирует начать переговоры о присоединении до конца текущего года, уточнила дипломат.

10 апреля украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада обратилась к странам НАТО с призывом ускорить вступление страны в альянс. Кроме того, депутаты выразили надежду, что данный вопрос начнет обсуждаться на весенней сессии парламентской ассамблеи военного блока в Люксембурге.

В Москве в свою очередь, комментируя возможное вступление Украины в НАТО, неоднократно подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.