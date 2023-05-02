Байден попросил гостя Белого дома замолчать

Президент США Джо Байден призвал гостя Белого дома, который в ходе приема в честь конца Рамадана хотел рассказать американскому лидеру о первом в Штатах судье-мусульманине, замолчать. Выступление Байдена транслировалось в YouTube-канале Белого дома.

«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик, как бы сказала моя мама», — заявил Байден.

Самого же судью президент США тепло поприветствовал.

На том же приеме произошел еще один скандал. На порог администрации Байдена не пустили мэра города Проспект-Парк Мухамеда Хайрулу. Причины не сообщаются, указывает Associated Press.

29 апреля американский президент пошутил над деловыми способностями предпринимателя США Илона Маска, предложив ему выкупить Национальное общественное радио (NPR), для того чтобы оно полностью исчезло. Во время беседы с журналистами Байден сказал, что обожает NPR, но не всем оно нравится. В этой связи американский лидер припомнил слова Маска о том, что СМИ следует лишить финансирования.