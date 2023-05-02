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Российский комплекс «Штурм-С» остановил атаку танков ВСУ

Минобороны России: ПТРК «Штурм-С» ЗВО остановил прорыв ВСУ, поразив два танка
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) остановили танковый прорыв ВСУ, поразив два танка боевиков. Об этом сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным Старый во вторник, 2 мая.

«Данный образец у нас стреляет от 5 до 6 тыс. м в зависимости от того, какие у них установлены ракеты. Участвовали в реальных боевых действиях. Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли. Мы поразили цели с первого выстрела», — рассказал он.

В Минобороны РФ уточнили, что «Штурм-С» — многоцелевые машины, которые используются для уничтожения танков, долговременных огневых точек, а также поражения живой силы в укрытиях и полевых укреплениях, включая низколетящие малоскоростные воздушные цели, такие как вертолеты и беспилотники.

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Ранее, 1 марта, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как расчеты ПТРК «Штурм-С» Восточного военного округа уничтожили бронетехнику и укрепрайоны ВСУ. В ходе выполнения боевых задач военнослужащие оказывают поддержку в наступлении российским мотострелкам на южнодонецком направлении. По словам Олькова, основными целями расчета являются танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры украинских боевиков.

Минобороны России рассказало 26 января, что «Штурм-С» способен уничтожить бронетехнику, опорные пункты и артиллерийские позиции противника. Там также отметили, что в качестве основной базы для «Штурма-С» используется многоцелевой легкий бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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