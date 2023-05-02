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Источники рассказали о комбинированном ударе ВС РФ по украинским формированиям

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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В ночь на 1 мая ВС РФ нанесли комбинированный удар по украинским формированиям, выдвигающимся на линию боевого соприкосновения. Об этом рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

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Как сообщается, были задействованы высокоточные дальнобойные средства поражения, современные корректируемые боеприпасы, в том числе БПЛА. В итоге было сорваны передвижение и развертывание войск противника.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» высказал мнение, что ситуация, которая сейчас сложилась в зоне СВО, напоминает события лета 1943 перед Курской битвой.

«Мы тогда сознательно ушли в оборону, а наши противники готовили решающее наступление. Но накопленные в тылу резервы рано или поздно надо выдвигать на передовую, и, похоже, этот момент наступил. Мы, как и в 1943 году, конечно, с поправкой на средства поражения, начали наносить упреждающие огневые удары. Они приходятся по штабам, скоплениям войск, а также по складам топлива и боеприпасов, дефицит или отсутствие которых сорвет любую атаку», — объяснил он.

По словам эксперта, такие удары серьезно обескровливают ВФУ и в дальнейшем помогут российским войскам отразить атаки противника.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре

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