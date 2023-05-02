Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Российский военнослужащий Южной группировки войск, мотострелок с позывным Кореец, стал свидетелем разговора боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором они обозначили желание оставить свои позиции в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Я получил ранение в результате штурма, противник отработал из гранатомета. Понял, что откатываться нет возможности, они продолжают простреливать пути отхода. Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию», — рассказал Кореец в интервью «РИА Новости» во вторник, 2 мая.
Военный подчеркнул, что слышал разговор пяти человек, которые говорили на украинском языке. Кореец также выразил уверенность, что 80% поселка находится под контролем ВС РФ, а «противник ведет себя немного тише».
29 апреля ВС РФ обстреляли опорные пункты ВСУ под Марьинкой из тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Накануне служащие Южной группировки войск сорвали ротацию украинских сил в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка ДНР.
27 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что все позиции ВСУ в Марьинке находятся под огневым контролем РФ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.