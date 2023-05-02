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Штурмовые отряды ВДВ захватили опорный пункт ВСУ в лесу

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Фото: Министерство обороны РФ
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Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России обнаружили и захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированный в лесном массиве. Кадрами штурма и зачистки местности от радикалов во вторник, 2 мая, поделилось Минобороны РФ.

«Сначала несколько дней для разведки, затем командирам групп вместе с разведчиками и снайперами приходится выезжать на местность, чтобы хотя бы там не потеряться», — рассказал о подготовке к штурму командир группы с позывным Кузбасс.

Опорный пункт противника обнаружили с помощью расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позже по вычисленным координатам артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение, и только после этого десантники отправились на штурм в лесной массив.

Захватив опорный пункт ВСУ, российские военнослужащие провели зачистку противника. По итогам боя украинская сторона отступила, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых. Двое украинских боевиков сдались в плен.

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Ранее, 22 апреля, бойцы ВДВ успешно уничтожили опорные пункты позиции боевиков ВСУ около населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) несколькими точными залпами самоходных орудий «Нона-С». На видеокадрах сохранилось, как украинские военнослужащие заметили разведывательный дрон и даже посмотрели в его камеру, но отреагировать не успели.

17 апреля корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал тренировку штурмовых подразделений ВДВ. Он рассказал, как военнослужащие работают под контролем инструктора, чтобы в реальном бою все действия были доведены до автоматизма.

13 апреля подразделения ВДВ уничтожили из САУ «Нона» живую силу и командно-наблюдательные пункты ВСУ, оборудованные в лесу. Разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществлялись с квадрокоптеров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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