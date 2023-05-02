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В МИД Приднестровья заявили об отсутствии реакции Киева на задержание завербованного СБУ

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Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
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Власти Приднестровья передали Киеву информацию о человеке, задержанного в непризнанной республике по подозрению в подготовке теракта, однако украинская сторона не отреагировала на это, сообщил в интервью «Известиям» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

«Мы будем обращаться к Украине с требованием дать разъяснение»
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев — о попытке теракта в Тирасполе и причастности к этому разных стран

«Насколько мне известно из материалов дела, задержанный не являлся непосредственно работником СБУ, но был завербован спецслужбами Украины. Он был не один, там целый ряд пособников, подельников, часть из них тоже задержана и дает признательные показания. И, собственно говоря, мы проинформировали украинскую сторону по дипломатическим каналам, сделали это не единожды. И, конечно, мы призывали Украину максимально приложить усилия для недопущения напряженности. Нет, никакой реакции со стороны Киева в этой части мы не видим», — заявил Игнатьев.

В начале марта приднестровские спецслужбы заявили о предотвращении крупных терактов, которые, по данным министерства государственной безопасности ПМР, готовились, в том числе против должностных лиц республики. Местные СМИ писали, что террористы планировали подорвать автомобиль при помощи 8 кг гексогена, он должен был взорваться «в момент проезда мимо одного из приднестровских чиновников». Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что все задержанные по делу о подготовке теракта связаны с СБУ.

Подробнее о предотвращении терактов в ПМР, сближении Кишинева с НАТО и возможном обострении в регионе — читайте в эксклюзивном интервью Виталия Игнатьева «Известиям»:

«Молдова активно вооружается натовским оружием»

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