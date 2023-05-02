В Приднестровье рассказали о серии терактов с весны прошлого года
Сейчас в Приднестровье ситуация относительно стабильная, но в то же время перманентно напряженная, сообщил в интервью «Известиям» глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«У нас сохраняется желтый код террористической угрозы. Приднестровье с весны прошлого года столкнулось с целой серией терактов. Большая часть была инициирована украинской стороной. [Наши службы] даже находили взрывчатку, беспилотник один был посажен. Был теракт, следы которого ведут в Молдову», — уточнил министр.
В частности, Виталий Игнатьев напомнил о предотвращенных терактах в этом году.
«Поэтому то, что произошло в начале этого года, когда мы сумели предотвратить целых два очень мощных теракта, могло иметь крайне негативные последствия не только для мира, безопасности, стабильности Приднестровья, но и для российских интересов и всей миротворческой операции. Оба теракта могли повлечь массовые жертвы. Там гигантские объемы гексогена — более 8 кг, большое количество отражающих веществ. И места, где планировались эти теракты, — перекрестки, людные места вблизи магазинов, остановок», — добавил он.
После этого власти Приднестровья, по словам министра, проявили максимальную открытость, пригласили представителей других государств к взаимодействию, потому что под угрозу попадали граждане и США, и Европейского союза, и стран ОБСЕ. Тем не менее «западное сообщество как-то очень спокойно отнеслось к этой ситуации, я бы даже сказал, проигнорировало наш призыв».
«На мой взгляд, наблюдается такая линия по замалчиванию фактов», — резюмировал он.
Подробнее о предотвращении терактов в ПМР, сближении Кишинева с НАТО и возможном обострении в регионе читайте в эксклюзивном интервью Виталия Игнатьева «Известиям»: