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Военные РФ за месяц уничтожили более пяти гаубиц и восемь украинских целей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные за месяц боевой работы в зоне спецоперации лишили противника 5–6 гаубиц и уничтожили порядка восьми украинских целей. Кадрами и подробностями работы военнослужащих поделился военный корреспондент «Известий» Даниил Левин во вторник, 2 мая.

«Подавили где-то примерно восемь целей и уничтожили 5–6 гаубиц. Артиллерия у них (противника. — Ред.) сейчас здесь на данном направление натовская: [американская самоходная артиллерийская установка] М-109, 777 (буксируемая 155-миллиметровая гаубица США М777. — Ред.), крабы польские (польская самоходная 155-миллиметровая гаубица Krab. — Ред.). Там, по-моему, даже словацкие есть какие-то гаубицы», — рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Иртыш.

Таких результатов удалось достичь благодаря симбиозу сил артиллеристов и стрелков — пока одни накрывают противника 200-миллиметровыми снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», вторые обеспечивают безопасность сослуживцев.

Расчеты «Ураганов» останавливаются на открытой местности. На подготовку к нанесению ударов дается несколько минут.

«От скорости всё зависит! Жизнь зависит от скорости: экипажа, непосредственно, да и твоя, потому что нужно быстро сориентировать машину, выстрелить, отработать по цели и так же быстро скрыться», — рассказал «Известиям» топогеодезист с позывным Апостол.

Отмечается, что на машине закреплены сразу две противодронные сетки, чтобы уберечь экипаж и технику от гранат беспилотников. С более серьезными угрозами разбираются системы противовоздушной обороны (ПВО).

Благодаря слаженной работе всего экипажа у артиллеристов получается разгромить технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

27 апреля РСЗО «Ураган» поразили объекты военной инфраструктуры и логистические узлы Украины, находящиеся в тылу. Дальность полета снарядов позволила точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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