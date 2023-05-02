США обвинили россиянина в денежных махинациях на более $150 млн
Россиянину Феликсу Медведеву предъявлено обвинение по 39 пунктам в отмывании денег, а также в ведении нелицензионного бизнеса. Об этом сообщили в прокуратуре США в понедельник, 1 мая.
В сообщении говорится, что Медведев использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн заграницу за 1300 транзакций. Он зарегистрировал в штате Джорджия восемь компаний, в которых не было сотрудников. Выручка, по данным ведомства, была потрачена на покупку зарубежных золотых слитков на сумму более $65 млн.
Сейчас 41-летнему Феликсу Медведеву предъявили обвинение в этих преступлениях. Делом будет заниматься Федеральное бюро расследований США.
В ноябре прошлого года правоохранители США предъявили обвинение в покушении на отмывание денег уроженцу Украины Алексею Киселеву. Он был в сговоре по отмыванию около $3 млрд для неназванных клиентов на Украине и в России.