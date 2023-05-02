В Приднестровье рассказали об участии Украины в миротворческой операции
Украина продолжает принимать участие в миротворческой операции в Приднестровье, присутствуя на заседаниях руководящего органа — Объединенной контрольной комиссии, заявил в интервью «Известиям» глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«Главнейшая основа безопасности и мира [в Приднестровье], конечно же, миротворческая операция. Я считаю, что в условиях вызовов и угроз уже более 30 лет миротворцы блестяще выполняют свои задачи. И, кстати, до сих пор в рамках этой операции также принимают участие представители ОБСЕ и Украины. Они регулярно участвуют в заседаниях руководящего органа — Объединенной контрольной комиссии, что говорит о том, что этот механизм важен и что все заинтересованные международные акторы также считают его значимым», — сказал Игнатьев.
Ситуация в Приднестровье, по оценке дипломата, остается напряженной, однако, уверяет Игнатьев, власти непризнанной республики прилагают все возможные усилия для предотвращения обострения.
О предотвращении терактов в ПМР, сближении Кишинева с НАТО и возможном обострении в регионе читайте в эксклюзивном интервью Виталия Игнатьева «Известиям»: