Глава МИД Приднестровья заявил о попытках наладить диалог с Санду

Приднестровская Молдавская Республика готова к прямым контактам и переговорам с президентом Молдавии Майей Санду, однако Кишинев не отвечает на официальные обращения Тирасполя с этим предложением, заявил в интервью «Известиям» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

«Приднестровье направило — причем на самом высоком уровне — порядка семи, может быть, даже больше официальных обращений в адрес руководства Молдовы с тем, чтобы инициировать прямой политический диалог по всем актуальным проблемам. Приднестровье с этой инициативой выступило в 2021 году сразу же после избрания уже нового президента Молдовы, госпожи Санду. До настоящего времени молдавская сторона так и не ответила на наш призыв, не было никакой официальной реакции», — заявил Игнатьев.

Глава МИД непризнанной республики подчеркнул, что свое предложение Тирасполь не дезавуировал и остается открытым к диалогу.

«Нужно реально смотреть на вещи — де-факто Молдова и Преднистровье — равные стороны переговорного процесса, равные субъекты, и наш диалог ведется на международном уровне», — заключил министр.

Игнатьев призвал не политизировать этот момент — так он прокомментировал заявление экс-президента Молдавии Игоря Додона в интервью «Известиям» о том, что приднестровский конфликт является «внутренним конфликтом Молдовы». В ПМР напомнили, что рассматривают отношения с Кишиневым как международный конфликт.

О предотвращении терактов в ПМР, сближении Кишинева с НАТО и возможном обострении в регионе — читайте в эксклюзивном интервью Виталия Игнатьева «Известиям»:

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