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Мать избитой девочки в Ингушетии лишат родительских прав

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Фото: РИА Новости/Алексей Насыров
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Власти Ингушетии намерены лишить родительских прав мать избитой четырехлетней девочки, которая оказалась в больнице с тяжелыми травмами. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Отмечается, что ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, однако наблюдается положительная динамика. Главной задачей врачей сейчас является стабилизация показателей ее состояния для возможности в дальнейшем перевести ее в ведущие клиники страны, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как рассказала детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева, 25 апреля была начата проверка семьи девочки после сигнала из центральной районной больницы, что дети часто проходят лечение. После этого через несколько дней девочка поступила в тяжелом состоянии в Малгобекскую ЦРБ.

Чахкиева уточнила, что в семье воспитываются трое детей. После завершения следственных мероприятий власти намерены инициировать процедуру лишения родительских прав и определить детей в благополучные семьи, отмечает телеканал «360».

После произошедшего глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил организовать проверки всех региональных органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних. По факту избиения ребенка возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место проживания детей, а также назначили необходимые судебные экспертизы, сообщает «Москва 24». Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования, отмечает Life.ru.

Ранее 1 мая была заключена под стражу мать ребенка. Кроме того, планируется дать процессуальную оценку действиям других родственников девочки, а также работе должностных лиц органов системы профилактики, пишет REGNUM.

30 апреля пресс-служба МВД по Республике Ингушетия уточняла, что семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Мать девочки из-за физического недуга не может ухаживать за ребенком, эти обязанности на себя взяла бабушка по материнской линии.

По предварительным данным, увечья девочке нанесли мать и бабушка, пишет сайт aif.ru. Вместе с пострадавшей были госпитализированы ее пятилетняя сестра и двухлетний брат, но без признаков побоев.

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